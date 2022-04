I gol di Nico Gonzalez, Di Maria e Messi permettono alla già qualificata Argentina di battere 3-0 il Venezuela e di continuare il passo spedito verso Qatar 2022. Maglia da titolare per Joaquin Correa , uscito dal campo al 64' per fare posto all'omonimo Angel.

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita di Buenos Aires, il ct Lionel Scaloni si è detto soddisfatto della prestazione del Tucu: "In linea di principio, l'idea era quella di giocare con Leo (Messi, ndr) da nove e con Nico González e Joaquín sulle fasce - ha spiegato -. Dopo aver visto che la partita si stava svolgendo in un certo modo, abbiamo spostato Joaquín al centro. In attacco siamo felici, è arrivato alla conclusione anche Alexis (Mac Allister, ndr). Per sbagliare devi esserci. Joaquín ha avuto delle situazioni chiare. Avrei voluto che segnasse un gol perché se lo meritava. Tutti hanno la possibilità di giocare. La partita che ha giocato Joaquín mi è piaciuta. Se avesse segnato un gol, parleremmo di una grande partita. Con giocatori importanti si associa bene. Sono contento della sua partita, la squadra ha creato situazioni".