Dopo la vittoria di ieri contro l'Atalanta, arrivano brutte notizie per la Juventus, al momento seconda in classifica con 66 punti. Una posizione che la squadra di Massimiliano Allegri potrebbe salutare presto. Secondo quanto rivelato da Sportface infatti sono state "pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport: l'impianto accusatorio è definito solido, rimane l'articolo 4", dunque il club bianconero incorrerà in una nuova penalizzazione. Si attende adesso la nuova sentenza della Corte Federale d'Appello che dovrebbe avvenire entro trenta giorni.

