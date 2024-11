"È stato un anno molto completo, molto buono, dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto", ha detto Julian Alvarez dopo la vittoria dell'Argentina contro il Perù, successo firmato da Lautaro, compagno di reparto del quale ha parlato ai canali della Seleccion.

"Come sempre, nei nostri club tutti cercano di fare del loro meglio e di accumulare minuti e in Nazionale continueremo ad andare avanti tutti insieme" ha aggiunto toccando pure il 'delicato' tema del cospicuo numero di minuti di gioco al quale sono sottoposti i giocatori tra club e Nazionali, prima di complimentarsi pubblicamente con il capitano dell'Inter: "Ho fatto i complimenti a Lautaro, è stato un gran gol. Dobbiamo continuare così anche per il prossimo anno".

