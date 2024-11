L'Iran supera col brivido la Corea del Nord in Laos e fa un altro passo importante verso la qualificazione al Mondiale 2026. La squadra di

Amir Ghalenoei si porta avanti col discorso nel primo tempo, concludendolo sul 3-0 grazie anche al contributo decisivo di Medhi Taremi, autore di tre assist per la doppietta di Mohammad Mohebi, tra 41' e 45', e per Mehdi Ghayedi, che aveva aperto le marcature prima della mezzora. Ma nella ripresa cambia tutto, complice l'espulsione diretta comminata a Shojae Khalilzade al 51'; in inferiorità numerica, i nordcoreani accorciano le distanze portandosi a -1 nel giro di 4', grazie a una deviazione nella sua porta proprio di Taremi e alla rete di Kim Yu Song. Incassato l'uno-due, l'Iran reagisce a si procura un rigore con l'attaccante dell'Inter, che però fallisce dagli undici metri l'occasione di chiudere definitivamente i conti al 67', prima di lasciare il campo al minuto 81. Poco male perché il punteggio non cambierà fino al triplice fischio: 3-2 in favore dell'Iran, che sale a quota tredici punti in vetta alla classifica dopo cinque giornate, a +3 dall'Uzbekistan che ha una partita in meno.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!