Grazie al poker calato dall'Inter sul campo del Lecce, Simone Inzaghi è diventato l’allenatore che ha impiegato meno panchine in carriera per raggiungere le 200 vittorie in Serie A. Gli sono bastate 332 gare, sei in meno di Massimiliano Allegri, l'uomo che deteneva il precedente record. Lo riporta Opta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!