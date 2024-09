In occasione del lancio del docufilm “Inter: due stelle sul cuore”, al cinema da domani fino al 25 settembre, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Raccontando un simpatico episodio legato ad un ricordo speciale della festa per lo Scudetto per le vie di Milano: "Penso che al ritorno a casa dopo la sfilata col pullman sia stato il momento in cui ho perso di più la voce; cantare sul pullman, il discorso davanti alla gente in Piazza Duomo. Il giorno successivo, penso sia stato il 28 aprile, è stata l'unica volta che ho avuto problemi con la voce. Poi ho visto un bimbo con un padre che aveva il mio cartonato; avrei portato a casa tutta la gente che ha festeggiato in quel modo ma non potendo essere possibile mi sono preso quel cartonato e ancora oggi lo conservo a casa. È un bellissimo ricordo".

