Dopo una partita dalle mille emozioni, l'Inter supera la Juventus per 4-2 e alza al cielo di Roma l'ottava Coppa Italia della sua storia. Secondo trofeo alla guida dei nerazzurri per Simone Inzaghi, che arriva ai microfoni di Sport Mediaset per il suo primo commento dell'esito di questa partita:

Che serata è stata per lei e per la squadra? Sono arrivate risposte importanti nei momenti di difficoltà

"Abbiamo fatto un'ottima gara contro un avversario forte. Nella prima mezz'ora abbiamo fatto benissimo, poi abbiamo perso le distanze e approcciato male il secondo tempo. Abbiamo preso due gol, il secondo da rivedere. Ma la squadra non molla mai, ho avuto risposte dall'otto luglio fino a oggi. E' un continuo di emozioni, ora dobbiamo fare al massimo queste ultime due partite di campionato ma è giusto godersi coi tifosi questo successo. Non si vinceva una Supercoppa da undici anni e una Coppa Italia da dieci anni. Sono soddisfatto per i ragazzi, per la mia società e per questi meravigliosi tifosi che ci hanno accompagnato dalla prima partita fino alla fine".