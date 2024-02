"C'è grande soddisfazione. I ragazzi sono stati bravissimi perché abbiamo giocvato contro una squadra fisica, tecnica. Non era affatto facile. A Madrid ci aspetterà un ritorno importante. C'è erammarico per quello che abbiamo fatto perché avremmo meritato qualcosa in più, ma questo è il calcio. Sarà un ritorno difficile ma ci prepareremo nel migliore dei modi". Questo il commento di Simone Inzaghi a Sky Sport nell'immediato post-partita di questa sera contro l'Atletico Madrid, match vinto dai nerazzurri per 1-0.

Come sta Thuram e cosa ci dice di Arnautovic?

"È entrato molto bene, mi sta soddisfacendo così come Sanchez, per come si allena e per come entra quando lo chiamo in causa. Sono contento per Marko perché il gol che avrebbe meritato prima perché è entrato molto bene. Idem Alexis, è entrato con lo spirito giusto, ci daranno entrambi soddisfazioni. Thuram ha sentito tirare l'adduttore, poi ha sentito altro dolore e l'abbiamo tolto. Speriamo di non perderlo per tanto tempo".

Quest'anno come con il Porto o c'è qualche rammarico in più?

"Per quello creato probabilmente sì. L'anno scorso il Porto, rispetto a Benfica e Milan, è quello che ci ha creato più problema per arrivare in finale anche qui a Milano".

Ho visto per la prima volta il tuo centrocampo soffrire e siete riusciti a sfruttare meno gli esterni. Come mai?

"Avevamo contro un avversario di valore, ma abbiamo fatto una gara di grande valore. Il risultato è stato di 1-0, devo rivedere la gara, ma non era semplice. Quando avevano palla non era facile togliergliela, nel primo tempo abbiamo sbagliato tecnicamente più del solito, ma avevamo di fronte un avversario difficile: chiuso e compatto. Nel secondo tempo abbiamo mosso di più la palla e credo avremmo meritato di più dell'1-0".

Zero tiri in porta dell'Atletico, merito anche del centrocampo infase difensiva?

"Sì, hanno lavorato molto bene senza palla. Si sono sacrificati molto, hanno giocato di squadra, poi i cambi ci hanno aiutato perché a inizio secondo tempo non eravamo i soliti. I cambi ci hanno fatto rialzare, abbiamo creato tante occasioni che avremmo potuto sfruttare meglio, però zero parate di Sommer. Certo, ci sono state situazioni come quella di Lino e di Morata in cui avremmo potuto fare meglio".