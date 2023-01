Non vuole sprecare troppe energie l'Inter, dato che all'orizzonte c'è il primo trofeo stagionale, la Supercoppa da contendere al Milan. E allora, quasi a volere anticipare le annunciate normative in tema di velocità massima per le auto a Milano, decide di mettere subito in ghiaccio il risultato con la zampata di un Lautaro Martinez sempre più certezza granitica di questa squadra e poi sta lì, sorniona, quasi a voler anticipare le annunciate (ma non ancora ufficializzate) nuove misure in materia di velocità massima che dovrebbero essere applicate a Milano nel 2024 col limite a 30 chilometri orari per le auto in tutto l'ambito urbano, viaggiando a scartamento ridotto e lasciando sfogare l'Hellas di Marco Zaffaroni provando a colpire con le proprie fiammate.