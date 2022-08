Brutte notizie per Inzaghi, che potrebbe essere obbligato a rinunciare a Henrikh Mkhitaryan per Inter-Spezia. "Accertamenti strumentali per Henrikh Mkhitaryan questa mattina all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano - rende noto il club nerazzurro con una nota ufficiale -.Si è evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del centrocampista nerazzurro saranno rivalutate nei prossimi giorni".