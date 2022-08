In vista dell'inizio del campionato Primavera, l'allenatore dell'Inter Under 19 Cristian Chivu ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter TV. "Abbiamo l'obbligo di far crescere i nostri giovani e prepararli al futuro, noi cerchiamo di farlo al meglio - le sue parole -. Restiamo sempre una squadra del settore giovanile, per molti sarà l'ultimo anno, bisogna avere una crescita continua dal punto di vista individuale, ma anche di squadra".

"Inseriamo i giocatori anche più piccoli, all'Inter abbiamo la fortuna di avere un responsabile molto sveglio e di capire che la crescita individuale anche inserendo quelli più piccoli ti fa crescere a livello di squadra. Non è detto che avendo fuori quota in campo poi vinci. La nostra non è una scelta corraggiosa, ma normale. Il successo poi nel settore giovanile è l'ultimo dei pensieri, è importante formare e far crescere i nostri giocatori - continua il mister nerazzurro -. Voglio essere un allenatore ma non solo, anche un insegnante, un amico, un leader per i miei ragazzi e per tirare fuori il meglio da loro. Si tratta solo di un gioco, loro devono metterci passione, applicazione e obiettivi. Poi sta a noi capire le modalità per sfruttare al meglio le loro caratteristiche individuali e prepararli dal punto di vista mentale e sfruttare la loro crescita".