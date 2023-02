"Se devo andare in guerra, scelgo Nicolò Barella come compagno". Parole e musica di Romelu Lukaku prima della partita contro l'Udinese, quando il belga volle chiudere definitivamente la querelle nata dopo il battibecco di Marassi. Una dichiarazione che qualche giorno dopo si è tramutata in un fatto concreto: perché l'Inter è andata davvero alla guerra questa sera a San Siro, contro un Porto troppo elettrico, che gioca sul filo dei nervi e delle piccole provocazioni, trascinato in questo da un Otavio che ha recuperato in tempo per giocare questa partita facendosi però notare più per dispetti e battibecchi che per altro. Proprio la sua espulsione costringe il Porto a cambiare spartito, accettando di farsi chiudere all'angolo dai nerazzurri che pure in alcuni momenti avevano rischiato (che parate André Onana!) ma che nel finale danno sfogo a tutta la loro voglia di vincere.