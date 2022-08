"E’ con soddisfazione che accogliamo Hisense all’interno della famiglia di partner nerazzurri. Abbiamo trovato in Hisense la stessa attenzione all’innovazione e ricerca dell’eccellenza che contraddistingue il nostro Club e siamo convinti che questa collaborazione porterà a nuovi importanti traguardi per entrambi i brand", dice Antonello.

"Da domani comincia un’importante collaborazione tra Hisense e Inter che non si limiterà solo alla visibilità del brand ma che darà all’azienda rilevanti opportunità di integrazione. Questa scelta è stata meditata a lungo ed è il risultato di una comunanza di valori e dell’aver trovato un’organizzazione efficiente nel team nerazzurro. Per Hisense questo è l’inizio di un lungo percorso che porterà allo sviluppo di nuovi progetti nei prossimi anni che segneranno un passo importante per entrambi per un futuro di successi insieme", aggiunge Di Pietro.

Il marchio verrà esposto "in occasione delle partite casalinghe sui pannelli LED a bordocampo e sul maxischermo - si legge ancora -, l’Inter utilizzerà i prodotti della multinazionale cinese in tutte le location del Club, tra cui le sale hospitality dello stadio, l’HQ e i centri di allenamento. Il product placement non si limiterà ai televisori, ma avrà come oggetto anche le soluzioni di Home Entertainment".