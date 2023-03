Massimo risultato col minimo sforzo. L'Inter finalmente fa l'Inter e supera in scioltezza il Lecce, senza mai rischiare ma restando sempre in controllo della partita. Una prestazione senza particolari acuti ma di carattere, si è continuato a viaggiare a velocità di crociera senza strappi, senza accelerazioni, ma tanto è bastato per avere ragione di un Lecce che ha badato per lo più a difendere che a offendere. Merito anche della precisione delle conclusioni, bellissimo il gol di Mkhitaryan nel primo tempo, chirurgico il tiro a giro di Lautaro nella ripresa, e così è stato facile condurre la partita senza, appunto, sudare più del dovuto. Qualche episodio dubbio in area, quando in almeno quattro circostanze i difensori del Lecce sono intervenuti in maniera ruvida e senza tanti complimenti sui nerazzurri, Manganiello ha sempre lasciato correre, anche con l'aiuto del Var, privilegiando il più delle volte iil tocco sul pallone prima di quello sull'avversario, ma in un paio di occasioni il dubbio resta.