L'Inter trasferisce anche in casa le brutture viste lontano da San Siro e cade nel derby d'Italia contro la Juventus, una settimana dopo la sconfitta contro lo Spezia. Un'Inter che ha fatto poco per provare a vincerla, troppo lenta nella manovra, prevedibile nelle giocate, poco incisiva in zona gol. La Juve non ha fatto nulla di trascendentale, le è bastato il gol di Kostic del primo tempo, viziato però da un fallo di mano, anche doppio, di Raboit e Vlahovic, per poi controllare il gioco confusionario dell'Inter. Juve compatta, quadrata, che ha chiuso bene ogni linea di passaggio, evidenziando ulteriormente i limiti che la squadra di Inzaghi ultimamente sta denotando. Di contro l'Inter non ha mai accelerato, mai provato a dare uno strappo alla partita, come d'altronde si è visto anche nelle altre sconfitte. Non c'è stata mai quella reazione quantomeno di nervi per provare a recuperarla ma si è mantenuto il copione molle e prevedibile messo in campo dall'inizio.