Sarà il Sassuolo l'ultimo avversario dell'Inter nel 2022. Come ufficializzato oggi dal club neroverde, il test amichevole contro la squadra di Alessio Dionisi andrà in scena giovedì 29 dicembre alle ore 17, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con diretta tv su Sky Sport 1. Sarà una specie di prova generale per Simone Inzaghi prima del ritorno in campo della sua squadra in gare ufficiali, fissato per il 4 gennaio del nuovo anno, quando a San Siro arriverà il Napoli capolista.