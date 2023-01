Dopo Ivano Bordon, è Douglas Maicon ad entrare nella Inter Hall of Fame. Il brasiliano è il quinto difensore nerazzurro a ricevere l'onorificenza dopo Javier Zanetti, Giacinto Facchetti, Giuseppe Bergomi e Marco Materazzi. "Sono contento di essere stato votato per la Inter Hall of Fame. Sono orgoglioso di far parte della grande famiglia nerazzurra. Qui sono stato tanti anni, abbiamo vinto tanti trofei insieme e ho tantissimi amici nerazzurri. Ai tifosi dico: ci vediamo presto", ha detto il leggendario numero 2 della squadra del Triplete.

Ecco come il sito ufficiale del club celebra l'evento:

"Quanto è forte Maicon". Un coro, una canzone, un motto, una certezza. Forte, fortissimo. Uno strapotere tecnico e fisico che, per anni, ha consentito all'Inter di avere un'arma potentissima: un terzino destro implacabile, un uomo in più in fase offensiva, un colosso sul quale appoggiarsi in qualsiasi momento del match.