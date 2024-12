In questo campionato, con il match contro il Como da giocare questa sera e la sfida con la Fiorentina da recuperare, l'Inter ha già realizzato 40 gol in 15 partite (due, appunto, devono ancora essere giocate). Un numero importante, specie se rapportato alla storia: se si prendono in considerazione gli ultimi 70 anni, infatti, solo nel 2020/21 i nerazzurri segnato più reti (41) dopo 16 partite stagionali.

Ma c'è anche un altro dato curioso che fa capire come quella diretta da Inzaghi sia un'orchestra armoniosa: l'Inter è la squadra che conta più marcatori diversi in questo campionato, diventati 14 con la rete di Carlos Augusto nella goleada dell'Olimpico con la Lazio. Inoltre, nei 40 gol segnati dall'Inter ben 30 sono arrivati su azione: come ricorda Opta, si tratta di un record in questa Serie A.

