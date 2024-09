Qatar Airways, Official Global Airline Partner dell'Inter oltre che sponsor dei training kit, sarà il nuovo vettore aereo ufficiale della UEFA Champions League almeno fino al 2030, dopo aver siglato un accordo decisamente munifico. La notizia è del portale SportBusiness.com: l'accordo non è stato ufficializzato ma il logo della compagnia qatariota appare già sui pannelli degli sponsor posti come cornice delle conferenze stampa. L'intesa frutterà alla UEFA la somma di 500 milioni di euro. Qatar Airways prende il posto di Turkish Airlines.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!