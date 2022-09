Dzeko con Lautaro, soliti dubbi sulle fasce, Mkhitaryan in rampa di lancio. E in porta? Onana scalpita, come riferisce Tuttosport. "L’impiego del camerunese è richiesto a gran voce dal tifo “social”, la sensazione è che Handanovic sarà ancora confermato come titolare, anche se è vicino l’arrivo del momento dell’ex Ajax - si legge -. La formazione sarà un pensiero a cui Inzaghi e il suo staff si dedicheranno da oggi: ieri c’erano cose più importanti da evidenziare e una squadra da scuotere".