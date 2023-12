Al Maradona di Napoli gli occhi dell'Inter saranno puntati anche su Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 e il suo eventuale ingaggio viene visto dal club nerazzurro come un ottimo colpo anche per il post Mkhitaryan, che presto firmerà il rinnovo fino al 2025 con opzione per il 2026.

Il Napoli, come racconta oggi Tuttosport, ha proposto al suo agente Bolek un triennale da 3 milioni a stagione (meno dei 4 milioni percepiti attualmente) che il giocatore non ha ancora accettato: a fine anno potrebbe esserci un nuovo faccia a faccia, ma se questo non dovesse andare bene l'Inter e la Juventus sarebbero pronte ad inserirsi. L'idea nerazzurra è di proporre a Zielinski un quadriennale da 4-4.5 milioni più bonus per accontentare le richieste economiche del giocatore. La prima alternativa della dirigenza interista è Andrea Colpani, fantasista del Monza ieri in campo contro la Juventus.

