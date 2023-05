Messa alle spalle l'andata dell'Euroderby con il Milan, l'Inter si prepara per l'importante sfida di campionato contro il Sassuolo. Quali saranno le scelte di formazione di Inzaghi? Secondo Tuttosport il turnover ci sarà, ma sarà ragionato: il quotidiano non esclude un impiego dal 1' di Handanovic, con Gosens che ripartirà dalla panchina e Lukaku-Correa in attacco.

A centrocampo dovrebbe invece tirare il fiato Calhanoglu. "Sicuro l’utilizzo di Brozovic in regia e probabile quello di Mkhitaryan sul centro-sinistra, potrebbe toccare a Barella rifiatare (al suo posto Gagliardini). In difesa tornerà D’Ambrosio, con De Vrij e Acerbi, sulle corsie esterne Dumfries, Darmian e Bellanova per due maglie", conclude TS.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!