Il Consiglio d'amministrazione dell'Inter si riunirà domani per approvare il bilancio chiuso lo scorso 30 giugno. Il passivo, riporta Tuttosport, dovrebbe attestarsi attorno agli 80 milioni di euro contro i 140 del 2021/22. Il fatturato sarà di circa 430 milioni grazie anche all'ottima performance in Champions League, ma bisogna fare i conti con 50 milioni di interessi per finanziamenti e bond e con l'inadempienza di Digitalbits.

"Quasi scontato sottolineare - riporta il quotidiano - che tutto quanto concerne l’ingresso sulla scena di un fondo legato ad ambienti sauditi (gli indizi portano a Investcorp oppure a Mudabala) intenzionato ad acquistare l’Inter da Suning, corre su un piano parallelo rispetto a questo CdA. La due diligence sui conti del club (nonostante smentite) è in corso e l’offerta sarebbe - inclusi i bonus - da 1.3 miliardi di euro. Parametri che hanno convinto banca Raine a sentirsi ormai sul rettilineo finale per il passaggio di proprietà, anche se Steven Zhang non ha ancora rinunciato all’intenzione di rifinanziare il debito con Oaktree".