A meno di clamorose sorprese, Tajon Buchanan sarà un giocatore dell'Inter. Una convinzione espressa oggi da Tuttosport, che ricorda come sul giocatore ci siano sempre Bournemouth e Manchester City, ma con i nerazzurri in nettissimo vantaggio. Le parti si riaggiorneranno con l'anno nuovo e lì Buchanan confermerà una volta di più di voler andare via dal Bruges, il cui obiettivo ora è monetizzare.

L'obiettivo è sempre quello di acquistarlo prima dell'Epifania, in modo da metterlo nelle mani dello staff tecnico e fare in modo così di prepararlo adeguatamente in vista della Supercoppa Italiana.