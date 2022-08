Ci sarebbe un problema fisico dietro il mancato utilizzo di Raoul Bellanova contro lo Spezia. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, l'esterno sta ancora recuperando da un problema alla caviglia accusato nella rifinitura prima della partita di sabato. "Il classe 2000 è comunque sulla via del recupero, anche se verosimilmente di concerto con la società e l'allenatore sarà risparmiato per la sfida contro la Lazio in programma nella serata di venerdì 26 agosto per poter recuperare al 100% ed essere così abile e arruolabile per la gara interna con la Cremonese del 30 agosto", si legge.