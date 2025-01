Le precarie condizioni fisiche di Francesco Acerbi non fanno dormire sonni tranquilli all'Inter, che valuta le possibili mosse per tamponare già a gennaio l'emergenza in difesa. Secondo la redazione di SportMediaset nei prossimi giorni (dopo la gara contro l'Empoli) è previsto un vertice di mercato con due nomi sottolineati in rosso nella lista degli obiettivi: Ardian Ismajli e Sam Beukema.

Il primo, che domenica sera a San Siro sarà avversario, non potrà arrivare con la formula prestito vista la scadenza del contratto nel 2025, mentre l'olandese del Bologna è il profilo che piace (e che costa) di più. Se i tempi di Acerbi si dovessero allungare ancora sarebbero queste le due idee della dirigenza nerazzurra.

