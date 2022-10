Adesso l'attesa sembra davvero agli sgoccioli: l'Inter è pronta a riaccogliere Romelu Lukaku. L'attaccante belga questa settimana tornerà in gruppo e sabato, a meno di cataclismi, sarà con la squadra a Firenze per il delicato match dell'Inter contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nelle prossime ore, riferisce Sport Mediaset, l'attaccante belga si sottoporrà a nuovi accertamenti per valutare la situazione dei flessori e test atletici per testare lo stato di forma fisico, che serviranno a dare il via libera: se lo aspetta in primis il giocatore e con lui i compagni di squadra e Simone Inzaghi che non ha a disposizione il gigante di Anversa ormai da fine agosto. L'obiettivo è quello di portare Lukaku in panchina a Firenze per concedergli qualche minuto in vista del match di Champions contro il Viktoria Plzen.