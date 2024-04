Marko Arnautovic e Stefan de Vrij, i due giocatori dell'Inter che assieme a Juan Cuadrado stanno recuperando dai rispettivi infortuni, potrebbero ritornare in gruppo tra venerdì e sabato, con tutta la cautela del caso, senza forzare i tempi come era già successo con Yann Sommer, tenuto a riposo contro l'Empoli nonostante si fosse messo alle spalle la distorsione alla caviglia rimediata in Nazionale. Secondo Sky Sport, Arna è più vicino al rientro rispetto al centrale olandese.

