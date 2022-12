Arrivano ulteriori notizie direttamente da Appiano Gentile alla vigilia del test con la Reggina in programma domani pomeriggio al Granillo.

Secondo quanto riferisce SkySport24, Inzaghi potrà contare di nuovo su Lukaku, che dovrebbe giocare almeno un tempo per mettere minuti importanti nelle gambe. Faranno parte della spedizione anche Onana e De Vrij, mentre resteranno a Milano sia Handanovic che Dumfries: nessun problema per loro, ma semplice programmazione del lavoro. Ovviamente ancora ai box i 'soliti' Correa e D'Ambrosio, senza calcolare Lautaro e Brozovic in vancanza dopo il Mondiale.