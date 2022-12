Riflettori sempre puntati quelli su Milan Skriniar. Il difensore slovacco, in scadenza con l'Inter a giugno 2023, sembrerebbe essere stato messo alle strette dal club che, come più volte detto, ha avanzato un'offerta di rinnovo alla quale non è ancora stata risposta. La dirigenza di Viale della Liberazione che pensava di risolvere la questione entro Natale è adesso preoccupata di perdere l'ex Samp a zero, vista la possibilità del giocatore di legarsi a qualche altra squadra già dal 1 gennaio. A riferire della stretta nerazzurra è la redazione di Sky Sport che sottolinea anche un'altra imminente scadenza di contratto che riguarda il reparto difensivo di Simone Inzaghi, ovvero Stefan De Vrij.