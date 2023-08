L'Inter continua a lavorare con intensità su Lazar Samardzic e Yann Sommer. Nel pomeriggio ha fatto tappa nella sede di Viale della Liberazione l'agente Michelangelo Minieri, rappresentante di Giovanni Fabbian, giocatore coinvolto nell'affare per il centrocampista dell'Udinese.

Secondo Sky Sport si va avanti nella trattativa, ma probabilmente il discorso non verrà chiuso oggi: restano da vedere alcune cose. Vale lo stesso per il portiere del Bayern Monaco: anche in questo caso i discorsi procedono, la trattativa può andare in conclusione in poco tempo ma probabilmente la fumata bianca non arriverà in giornata.

