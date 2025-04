Dopo la grande gioia di ieri sera ottenuta in casa del Bayern Monaco, l'Inter di Simone Inzaghi è già tornata al lavoro. Come fa sapere Sky Sport, i nerazzurri si sono già ritrovati oggi ad Appiano Gentile, dove questa mattina hanno svolto un leggero allenamento (ancora a parte Federico Dimarco, domani dovrebbe tornare parzialmente in gruppo).

La classica sessione defaticante di scarico post-match, per intenderci. Da domani il tecnico piacentino inizierà la preparazione per la sfida di sabato pomeriggio contro il Cagliari.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!