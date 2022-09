'Ripartire insieme'. Questo il messaggio che trapela a due giorni dal ko dell'Inter nel derby dalla Pinetina, dove i giocatori, Simone Inzaghi e lo staff si sono guardati negli occhi e hanno riavviato il sistema che si è inceppato contro il Milan per la seconda volta in stagione su due in uno scontro diretto (era già successo all'Olimpico contro la Lazio). Secondo Sky Sport, il tecnico non ha fatto sconti alla squadra e ha invitato i suoi a rivedere gli errori commessi e a ritrovare le certezze perdute. Ad Appiano Gentile, aggiungono i colleghi, era presente la dirigenza al gran completo: Beppe Marotta, Piero Ausilio, Javier Zanetti e Dario Baccin.