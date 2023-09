Dopo la manita del derby, l'Inter è pronta a tuffarsi di nuovo sulla Champions League. Il primo appuntamento della fase a gironi sarà in Spagna, dove mercoledì è fissato in calendario il match contro la Real Sociedad. E Simone Inzaghi pensa a qualche novità di formazione: secondo Sky Sport potrebbe avere una chance dal 1' Benjamin Pavard, mentre Davide Frattesi scalpita in mediana dopo la prima rete in nerazzurro arrivata proprio contro il Milan. In attacco, invece, non è da escludere una maglia da titolare per Marko Arnautovic.

