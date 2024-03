Sospiro di sollievo per l'Inter dopo gli esami svolti questa mattina da Yann Sommer e da Stefan de Vrij. Il portiere svizzero ha rimediato una semplice distorsione della caviglia destra che sarà da valutare giorno dopo giorno, mentre per l'olandese viene scongiurato il pericolo di una lesione: il risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra sarà rivalutato tra qualche giorno.

Quali saranno i tempi di recupero? Lo svizzero potrebbe recuperare per l'Empoli, mentre il difensore (che salterà la sfida del prossimo 1 aprile) tornerà a disposizione o per l'Udinese o per il Cagliari. Lo riporta Sky Sport.

