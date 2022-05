Mercato Inter, quali scenari per la sessione estiva dopo il summit di 5 ore di ieri in sede tra Inzaghi, Zhang, Marotta, Ausilio e Baccin? SkySport prova a ricapitolare un po' tutto. Definito il prolungamento del tecnico fino al 2024 (con opzione per il 2025), ora si tratta di capire che tipo di rosa verrà messa a disposizione dell'allenatore piacentino. Come ha detto Zhang, la squadra sarà ancora più competitiva e punterà allo scudetto: un passaggio non banale viste le dichiarazioni di un anno fa che invece parlavano di piazzamento Champions.

Conferma sul fatto che dalla cessione dei cartellini bisognerà ricavare circa 60 milioni, quindi la strategia può essere la cessione di un big oppure la somma di tante vendite 'minori'. Comanda il mercato, comandano le offerte, anche se l'idea è quella di non rinunciare a Lautaro. Bastoni suscita grande attenzione, specialmente in Inghilterra, sebbene lui senta molto l'appartenenza