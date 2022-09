Il giorno dopo il 2-0 al Viktoria Plzen che ha ridato speranze di qualificazione agli ottavi di Champions, l'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile. Lavoro di scarico per i giocatori impiegati ieri in Boemia, mentre Lukaku ha sudato ancora a parte: il belga spera di tornare in gruppo molto presto e dopo la sosta lo rivedremo in campo. A riferirlo è SkySport24.