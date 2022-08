Secondo Sky Deutschland, Robin Gosens è pessimista circa un suo eventuale trasferimento al Bayer Leverkusen, anche se Simon Rolfes, direttore sportivo dei tedeschi, pensa che l'affare non sia definitivamente saltato a patto che si faccia in prestito e non a titolo definitivo. L'ex Atalanta, sempre per i colleghi teutonici, ha parlato con Simone Inzaghi che gli avrebbe detto che gli concederà più minuti in caso di permanenza.