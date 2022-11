Arrivato a Bergamo dalla Salernitana per 15 milioni più Lovato, Ederson finora ha trovato poco spazio nell'Atalanta. Secondo Repubblica , quindi, si potrebbero aprire per lui scenari di mercato già a gennaio.

"Il brasiliano non è felice della situazione e molti club stanno monitorando i possibili sviluppi della vicenda. Juventus e Inter sono interessate al calciatore - si legge -. Come Allegri, che nel corso di questi mesi ha dimostrato grande attenzione per il classe 1999, anche Simone Inzaghi stima il centrocampista brasiliano. Il tecnico dell'Inter, nonostante i problemi di bilancio della società nerazzurra, vorrebbe un rinforzo a centrocampo per dare il cambio a Hakan Calhanoglu. Difficilmente l'Atalanta si priverà di Ederson, va detto, ma in caso di offerte importanti da parte di Inter - il cartellino di Gagliardini può essere inserito nella trattativa - e Juventus, la situazione potrebbe cambiare".