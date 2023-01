Quarti di finale di Coppa Italia: gara secca stasera a Milano tra Inter e Atalanta. Chi vince approderà in semifinale dove troverà una tra Juventus e Lazio. I detentori del trofeo sono in un buon periodo e hanno subito messo da parte lo scivolone interno con l'Empoli, ma anche i bergamaschi godono di ottima salute e sembrano essere tornati quelli delle stagioni migliori. Si preannuncia una gara ad alta intensità.

QUI INTER – Diversi dubbi di formazione per Inzaghi, che deve fare i conti con defezioni, fatiche, acciacchi vari, ritardi di condizione, energie da gestire (considerando il derby di domenica prossima) e pure voci di mercato. Possibile il ritorno dal 1' dei vari De Vrij, Asllani, Gosens e Correa. Difficile vedere Lukaku dall'inizio. Da capire, poi, se in mezzo al campo riposeranno contemporaneamente sia Calhanoglu che Mkhitaryan: Barella torna dopo la squalifica in campionato e c'è la probabile conferma per Gagliardini. Lautaro più di Dzeko in attacco con il Tucu. E Skriniar? Alle 20 il gong mercato chiarirà ogni cosa, ma anche in caso di permanenza sarà difficile vederlo titolare. Ancora out Brozovic e Handanovic.

QUI ATALANTA – Con Demiral e Zortea probabilmente non convocati a causa delle trattative di mercato che li coinvolgono (il turco è stato seriamente accostato proprio all'Inter), i bergamaschi arrivano a Milano anche senza Zappacosta e Palomino. Gasperini ragiona su diversi cambi: da Sportiello a Zapata, passando per Soppy, Pasalic ed Ederson. In tanti scalpitano e l'idea di far tirare il fiato a qualche titolare è concreta.

