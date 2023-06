L'Italia vince la finalina per il terzo posto della Nations League battendo l'Olanda 3-2. Sblocca il risultato un gol bellissimo di Dimarco: collo esterno con il sinistro che s'infila all'incrocio. Il raddoppio è di Frattesi, bravo a inserirsi tra le maglie difensive arancioni. Nel secondo tempo Koeman propone qualche cambiamento e Bergwijn accorcia le distanze. Ma in contropiede gli azzurri colpiscono con Chiesa, che salta di netto Van Djik e cala il tris. La gara non finisce qui perché l'Olanda trova il pertugio con Wijnaldum dopo un rimpallo. A cinque dalla fine dentro anche Barella che serve il servizio a Pellegrini, che incredibilmente fallisce. Buona la prestazione di Acerbi, titolare e leader del reparto arretrato. Il difensore nerazzurro ha saputo tenere botta anche quando la fisicità prorompente di Weghorst ha provato a cambiare l'inerzia della contesa.

In casa arancione non proprio positiva la prestazione di Dumfries, fortemente imprecisoe appannato nella proposizione offensiva e sofferente nei duelli contro il compagno di squadra Dimarco. Il gol del vantaggio azzurro è arrivato infatti su quella mattonella e nel cambio lato. C'è anche da sottolineare che la parte difensiva dell'Olanda è stata complessivamente molto deludente.