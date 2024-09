Mercoledì sera, all'Etihad Stadium, l'Inter incrocerà il suo destino a quello del Manchester City per la prima giornata della nuova Champions League. Il secondo incontro ufficiale della storia tra i due club dopo la finale di Istanbul del 2023 che metterà di fronte curiosamente i due MVP di agosto dei rispettivi campionati: Marcus Thuram per la Serie A ed Erling Haaland per la Premier League. Entrambi protagonisti di un avvio di stagione superlativo: il francese con due doppiette e un rigore procurato in tre giornate, il norvegese mettendo a segno addirittura sette reti, di cui due triplette, in 270 minuti.

