Chelsea e Tottenham tengono d'occhio l'attaccante dell'Inter Martin Satriano, emerso come uno dei più promettenti attaccanti del calcio europeo specie dopo il suo passaggio in prestito al Brest dove l'uruguayano ha collezionato 11 presenze con quattro reti. Secondo il Mirror, Blues e Spurs sono pronti a inserirsi nella corsa insieme ad Olympique Marsiglia e Lille. In particolare, Satriano rappresenterebbe il profilo ideale cercato dal Tottenham, allenato da Antonio Conte che lo ha avuto alle sue dipendenze all'Inter.