Con l'assenza di Romelu Lukaku uno dei primi grattacapi per Simone Inzaghi in vista delle prossime gare sarà quello di individuare un sostituto per il giocatore belga. Ma non sarà l'unica novità. "Nell’Inter si prevede il lancio di Asllani, anche se la rotazione più dolorosa è per l’infortunio di Lukaku: salterebbe sia il derby sia il Bayern. Il casting è tra Dzeko e Correa", sintetizza La Repubblica, secondo cui il problema che ha colpito il centravanti interista potrebbe andare da un'elongazione a uno stiramento con uno stop fino a 20 giorni.