La Serie A si ferma per la prima sosta del 2024, ultima per questa stagione, che lascerà spazio agli impegni delle Nazionali, tra Qualificazioni alla Copa America e amichevoli. 15 i nerazzurri convocati: sfida decisiva per Tajon Buchanan che con il suo Canada disputerà lo spareggio per accedere alla Copa America. L'Inter tornerà in campo lunedì 1 aprile alle 20:45 per il match di San Siro contro l'Empoli.

Di seguito l'elenco e il calendario dei match che vedranno coinvolti i calciatori interisti.

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Davide Frattesi

Venezuela-Italia, giovedì 21/3 ore 22:00 – Amichevole | Fort Lauderdale

Ecuador-Italia, domenica 24/3 ore 21:00 – Amichevole | Harrison

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Argentina-El Salvador, sabato 23/3 ore 01:00 – Amichevole | Philadelphia

Argentina-Costa Rica, mercoledì 27/3 ore 05:30 - Amichevole | Los Angeles

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Ungheria-Turchia, venerdì 22/3 ore 20:45 – Amichevole | Budapest

Austria-Turchia, martedì 26/3 ore 20:45 – Amichevole | Vienna

PAESI BASSI

Stefan de Vrij, Denzel Dumfries

Olanda-Scozia, venerdì 22/3 ore 20:45 – Amichevole | Amsterdam

Germania-Olanda, martedì 26/3 ore 20:45 – Amichevole | Francoforte

ALBANIA

Kristjan Asllani

Cile-Albania, venerdì 22/3 ore 20:45 – Amichevole | Parma

Svezia-Albania, lunedì 25/3 ore 19:00 – Amichevole | Stoccolma

CANADA

Tajon Buchanan

Canada-Trinidad & Tobago, domenica 24/3 ore 03:00 – Spareggio qualificazione Copa America | Frisco

CILE

Alexis Sanchez

Cile-Albania, venerdì 22/3 ore 20:45 – Amichevole | Parma

Francia-Cile, martedì 26/3 ore 21:00 – Amichevole | Marsiglia

SVIZZERA

Yann Sommer

Danimarca-Svizzera, sabato 23/3 ore 20:00 - Amichevole | Copenaghen

Irlanda-Svizzera, martedì 26/3 ore 20:45 – Amichevole | Dublino

FRANCIA

Benjamin Pavard, Marcus Thuram

Francia-Germania, sabato 23/3 ore 21:00 – Amichevole | Lione

Francia-Cile, martedì 26/3 ore 21:00 – Amichevole | Marsiglia

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!