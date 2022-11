Anche su Facebook è stata data nota del vertice, da parte del Comitato. "Claudio Trotta, del comitato Sì Meazza insieme a Giuseppe Rizzello di ASM Global, hanno incontrato a Palazzo Marino il Sindaco ed il Direttore Generale. La ASM Global ha ribadito la volontà di ammodernare e gestire lo stadio Meazza e ha anticipato la richiesta di una serie di documenti e dati per formulare meglio la proposta. Il sindaco si è mostrato interessato e disponibile a fornire i documenti e si è fissato un appuntamento ai primi di dicembre, anche con il capo europeo della ASM Global". Trotta ha spiegato a Il Giorno che l'incontro è stato "assolutamente positivo. Ancora non c’è un progetto di ristrutturazione e gestione del Meazza, perché tutto nasce dalla lettera spedita dal Sindaco in risposta a quanto dichiarato dall’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi sul fatto che nessun soggetto fosse interessato alla ristrutturazione e gestione dello stadio. ASM Global si è fatta avanti. La mia sensazione dopo l’incontro è positiva".