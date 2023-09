La Gazzetta dello Sport stamattina in edicola parla di un feeling mai nato tra Steven Zhang e Gerry Cardinale, i proprietari dei club milanesi che sabato sera si sfidano a San Siro nell'attesissimo derby della Madonnina. La presenza allo stadio del numero uno rossonero è confermata, quella del presidente nerazzurro è annunciata, ma non si possono escludere colpi di scena visto che i cambi di agenda per lui sono all'ordine del giorno. In ogni caso, tra i due, anticipa la rosea, calerà il solito grande gelo e non verrà sancita la pace. Niente di diverso da quello che successe nell'euroderby di ritorno, quando i due si sono ignorati in tribuna, con tanto di giallo relativo al pranzo Uefa del giorno prima.

E pensare che un anno fa, nella stracittadina del 3 settembre 2022, la prima di Cardinale da proprietario del Diavolo, i due si salutarono cordialmente durante l'intervallo, lontano dalle telecamere; di più: Zhang fu ospitato in uno sky-box rossonero. Poi si diedero appuntamento un mese dopo, incontro mai andato in scena dopo la rottura del patto sul tema nuovo San Siro. "In particolare, l'Inter non accolse di buon grado quando Cardinale - storia del marzo scorso - arrivò a Milano e incontrò direttamente il sindaco Sala (e poi anche il presidente della Regione, Fontana) per discutere della questione stadio, senza avvisare dell'iniziativa i nerazzurri", ricorda la rosea.