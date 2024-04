L'obiettivo dell'Inter è quello di vincere al più presto lo scudetto dopo un campionato stradominato. Un'idea che cozza con quella del Milan, considerando che la data più vicina, guardando il calendario delle due, sarebbe proprio quella del derby del 22 aprile. Un derby da giocare in casa rossonera.

E così, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sono stati polverizzati i biglietti messi a disposizione dei tifosi di casa che hanno sventato il pericolo di un'invasione nerazzurra: non si arriverà alla vendita libera. Ai sostenitori nerazzurri saranno riservati i 7.500 posti del settore ospiti, il secondo anello verde, mentre il resto dello stadio — quasi 70mila spettatori — sarà occupato da tifosi del Milan.

Per assicurarsi un San Siro dalla propria parte, il Milan si è cautelato proprio in sede di vendita: alle classiche fasi dedicate agli abbonati ne è stata aggiunta un’altra, dedicata ai possessori della CRN Card, la tessera del tifoso milanista. Ogni tifoso dotato di tessera poteva acquistare fino a quattro biglietti, a condizione che fossero destinati ad altri possessori della card: una catena rossonera per raggiungere il tutto esaurito prima di arrivare alla vendita libera. Un obiettivo centrato in poche settimane.

Un muro rossonero per rovinare la festa all'Inter: questo l'obiettivo di Pioli e soci.

