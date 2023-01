Tutto da rifare: ad Appiano i lavori in corso in vista della prossima stagione (soprattutto) sono tanti e importanti. I ragazzi di Inzaghi in scadenza sono 9 più due, praticamente una formazione intera. Lo scenario a proposito dei rinnovi è piuttosto variegato e il campo dei giocatori per i quali si intravede permanenza in nerazzurro è parecchio ristretto. Dai saluti certi a quelli in fase decisionale, la Gazzetta dello Sport fa il punto: a lasciare la beneamata sarà Roberto Gagliardini "che saluterà senza rimpianti, proprio come Danilo D’Ambrosio". Non solo D’Ambrosio, anche il capitano "Samir Handanovic lascerà Milano dopo questi strani mesi vissuti da secondo portiere" scrive sicura la Rosea che poi corregge il tiro leggermente: la decisione finale dello slovacco non è ancora stata vagliata, ma inizia a prendere sempre più quota l’idea di iniziare la nuova carriera allenatore.

Per restare sempre in ambito difensivo, reparto con meno certezze non solo sul campo, attenzione anche a Stefan De Vrij che nella stagione in corso ha lasciato la titolarità a Francesco Acerbi. L'olandese, non troppo contento del suo scarso utilizzo, è intenzionato a guardarsi attorno nonostante l’Inter abbia già avanzato la sua proposta di rinnovo "a cifre leggermente abbassate rispetto ai 4 milioni e passa che Stefan guadagna adesso: a stretto giro arriverà una risposta in sede e si capiranno quindi i margini per poter trattare". De Vrij ma anche Acerbi, arrivato in prestito dalla Lazio come riserva e oggi grande protagonista. Per il riscatto del 34enne "servirebbero quattro milioni, considerati troppi dal club di Zhang. Ma, al netto della difficoltà nel sedersi al tavolo con Lotito, almeno sul dossier Acerbi i nerazzurri sono ottimisti".