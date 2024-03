Thuram sì, Calhanoglu no. Come conferma la Gazzetta dello Sport, il francese farà parte dei convocati per il match di domani con il Genoa, mentre il turco punta il Bologna per poi essere al top nel ritorno di Madrid il 13 marzo.

L'Inter ha avuto ore a sufficienza per preparare la partita di domani e quindi Inzaghi non opererà un turnover massiccio come quello visto a Lecce, anche perché poi ci saranno 5 giorni a disposizione prima di Bologna e il Genoa è una squadra che merita molto rispetto. Regia ancora affidata ad Asllani, in attacco Sanchez è in vantaggio su Arnautovic, mentre Carlos Augusto agirà da braccetto in sostituzione di Bastoni squalificato. A destra, invece, Dumfries appare favorito su Darmian: l'olandese ha ritrovato la forma migliore e sarà un fattore da qui alla fine. Acerbi e Frattesi al massimo in panchina.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.